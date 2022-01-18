16:28 18.01.2022 (обновлено: 16:35 18.01.2022)
В ВОЗ ожидают полный пакет данных по "Спутнику V" к концу января
ВОЗ: Россия предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российская сторона предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V", полный пакет ожидается к концу января, заявили РИА Новости в пресс-службе штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения.
"Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января", - сказали в ВОЗ.
В организации отметили, что заявитель, которым является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), должен предоставить ВОЗ подтверждения того, что все недочеты, на которые указали эксперты международной структуры, были устранены. После этого заявителю будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на месте.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что РФПИ предоставил ВОЗ "всю документацию, которая требовалась" по "Спутнику V".
В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявлял, что организация рассчитывает, что все документы по "Спутнику V" будут направлены в ВОЗ до конца января, а инспекцию на месте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ВОЗ готова провести в феврале 2022 года. Замглавы МИД РФ Александр Панкин в начале января заявил РИА Новости, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины "Спутник V" ВОЗ, но расценивает их скорее как успокаивающие Россию.
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