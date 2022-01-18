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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/sputnik-1768321171.html
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов - РИА Новости, 18.01.2022
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов
Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:56
2022-01-18T11:38
распространение коронавируса
александр гинцбург
общество
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону", протективность составляет 75%", — сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
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александр гинцбург, общество, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:56 18.01.2022 (обновлено: 11:38 18.01.2022)
 
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов

Глава Центра Гамалеи Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против омикрона в 75%

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону", протективность составляет 75%", — сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 11:58Распространение коронавируса
Эпидемиолог рассказал, кто наиболее легко переносит заражение "омикроном"
Он отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаАлександр ГинцбургОбществоЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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