https://ria.ru/20220118/sputnik-1768321171.html

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов - РИА Новости, 18.01.2022

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против "омикрона" в 75 процентов

Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:56

2022-01-18T10:56

2022-01-18T11:38

распространение коронавируса

александр гинцбург

общество

здоровье - общество

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "омикрону", протективность составляет 75%", — сказал он на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он отметил, что при ревакцинации "Спутником Лайт" через шесть месяцев защита против "омикрона" составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты "Спутником V" 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768179867.html

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