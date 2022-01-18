https://ria.ru/20220118/spotify-1768437269.html

Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 18.01.2022

Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Сервис Spotify в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:35

2022-01-18T18:35

2022-01-18T18:36

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Сервис Spotify в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, свидетельствуют данные на сайте ведомства.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила. Сервису осталось разместить на своих информационных ресурсах электронную форму, а также создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20211209/muzyka-1762815051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., facebook, россия