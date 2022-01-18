https://ria.ru/20220118/snaryad-1768361005.html

На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны

На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны - РИА Новости, 18.01.2022

На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны

Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:42

2022-01-18T13:42

2022-01-18T13:42

происшествия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На рынке "Садовод" на 14-м километре МКАД найден минометный снаряд времен войны. Место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны саперы", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают несколько десятков миллионов покупателей.

https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html

москва

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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)