https://ria.ru/20220118/snaryad-1768361005.html
На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны
На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны - РИА Новости, 18.01.2022
На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны
Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:42
2022-01-18T13:42
2022-01-18T13:42
происшествия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_5a931dffdf05f9c4de7622fec2baeb48.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы, на место вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На рынке "Садовод" на 14-м километре МКАД найден минометный снаряд времен войны. Место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны саперы", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают несколько десятков миллионов покупателей.
https://ria.ru/20210624/snaryad-1738405923.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767462608_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7c9bcaac007498d8ff6aa3d17bee5703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)
На рынке "Садовод" в Москве обнаружили минометный снаряд времен войны
На рынке "Садовод" в Москве нашли минометный снаряд времен Великой Отечественной войны