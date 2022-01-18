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Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной - РИА Новости, 18.01.2022
Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
Президент Словакии Зузана Чапутова назвала "неуместной" поездку генпрокурора республики Мароша Жилинки в Москву на празднование 300-летия российской... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:54
2022-01-18T22:54
в мире
словакия
москва
евросоюз
зузана чапутова
россия
иван корчок
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ПРАГА, 18 янв - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова назвала "неуместной" поездку генпрокурора республики Мароша Жилинки в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры, сообщил во вторник вечером телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца."Президент республики считает поездку генпрокурора Мароша Жилинки в Москву на торжества по поводу юбилея прокуратуры РФ неуместной. Во время этой поездки господин Жилинка встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым, который входит в санкционный список Евросоюза. Еще больше президента страны беспокоит тот факт, что генпрокурор даже после этого не осознал то, что его поездка была воспринята (в республике) проблематично", - сказал Стрижинец.Жилинка летом 2021 года был приглашен гепрокурором РФ на торжества в Москву в связи с 300-летием российской прокуратуры, которые прошли 11-13 января. Находясь в Москве, Жилинка написал в Twitter, что отвергает черно-белое видение мира и считает общение и личные контакты с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными.Еще до поездки в Москву на генпрокурора обрушилась волна критики со стороны некоторых политиков республики. В частности, восемь евродепутатов от Словакии обратились к Жилинке с совместным письмом, призывая отказаться от поездки.После возвращения генпрокурора из России критика в его адрес еще более усилилась. В частности, премьер Эдуард Хегер заявил, выступая по Словацкому ТВ, что не подобает что-либо праздновать с теми странами, в которых, по его мнению, существуют проблемы с уважением прав человека. Вице-премьер Рихард Сулик сообщил о том, что Жилинка его разочаровал и он перестает понимать генпрокурора. Еще один вице-премьер, Вероника Ремишова, предложила наказать Жилинку. А глава МИД Иван Корчок дал понять, что в случае, если генпрокурор позвонит ему, то главный дипломат страны готов в любой момент дать ему совет."Господин министр (Корчок), в своих недипломатичных выражениях вы явно упустили из виду, что генпрокурор Словакии, как государственный деятель, не является вашим подчиненным. Думаю, что государственный деятель, даже если не согласен со взглядами или действиями другого государственного деятеля, всегда должен сохранять объективность, рассудительность и достоинство", - ответил Жилинка главе МИД в Facebook.Жилинка возглавил генпрокуратуру Словакии в декабре 2020 года. До этого в качестве прокурора активно участвовал в борьбе с преступными группировками. В ходе процесса с предполагаемым организатором громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, теневым бизнесменом Марианом Кочнером, выяснилось, что преступники планировали убийство Жилинки и его семьи.
https://ria.ru/20211203/slovakiya-1761936980.html
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в мире, словакия, москва, евросоюз, зузана чапутова, россия, иван корчок
22:54 18.01.2022
 
Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной

Президент Словакии Чапутова назвала поездку генпрокурора Жилинки в Москву неуместной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Словакии Зузана Чапутова
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ПРАГА, 18 янв - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова назвала "неуместной" поездку генпрокурора республики Мароша Жилинки в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры, сообщил во вторник вечером телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря президента Мартина Стрижинеца.
"Президент республики считает поездку генпрокурора Мароша Жилинки в Москву на торжества по поводу юбилея прокуратуры РФ неуместной. Во время этой поездки господин Жилинка встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым, который входит в санкционный список Евросоюза. Еще больше президента страны беспокоит тот факт, что генпрокурор даже после этого не осознал то, что его поездка была воспринята (в республике) проблематично", - сказал Стрижинец.
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Жилинка летом 2021 года был приглашен гепрокурором РФ на торжества в Москву в связи с 300-летием российской прокуратуры, которые прошли 11-13 января. Находясь в Москве, Жилинка написал в Twitter, что отвергает черно-белое видение мира и считает общение и личные контакты с главами зарубежных партнерских органов прокуратуры, включая РФ, необходимыми и полезными.
Еще до поездки в Москву на генпрокурора обрушилась волна критики со стороны некоторых политиков республики. В частности, восемь евродепутатов от Словакии обратились к Жилинке с совместным письмом, призывая отказаться от поездки.
После возвращения генпрокурора из России критика в его адрес еще более усилилась. В частности, премьер Эдуард Хегер заявил, выступая по Словацкому ТВ, что не подобает что-либо праздновать с теми странами, в которых, по его мнению, существуют проблемы с уважением прав человека. Вице-премьер Рихард Сулик сообщил о том, что Жилинка его разочаровал и он перестает понимать генпрокурора. Еще один вице-премьер, Вероника Ремишова, предложила наказать Жилинку. А глава МИД Иван Корчок дал понять, что в случае, если генпрокурор позвонит ему, то главный дипломат страны готов в любой момент дать ему совет.
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"Господин министр (Корчок), в своих недипломатичных выражениях вы явно упустили из виду, что генпрокурор Словакии, как государственный деятель, не является вашим подчиненным. Думаю, что государственный деятель, даже если не согласен со взглядами или действиями другого государственного деятеля, всегда должен сохранять объективность, рассудительность и достоинство", - ответил Жилинка главе МИД в Facebook.
Жилинка возглавил генпрокуратуру Словакии в декабре 2020 года. До этого в качестве прокурора активно участвовал в борьбе с преступными группировками. В ходе процесса с предполагаемым организатором громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куциака, теневым бизнесменом Марианом Кочнером, выяснилось, что преступники планировали убийство Жилинки и его семьи.
 
В миреСловакияМоскваЕвросоюзЗузана ЧапутоваРоссияИван Корчок
 
 
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