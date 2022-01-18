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Следствие попросило арестовать мужчину, скандалившего в автобусе в Москве

Следствие попросило арестовать мужчину, скандалившего в автобусе в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Следствие попросило арестовать мужчину, скандалившего в автобусе в Москве

Следствие обратилось в Коптевский суд Москвы с ходатайством об аресте уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:23

2022-01-18T17:23

2022-01-18T17:40

происшествия

москва

калужская область

следственный комитет россии (ск рф)

сергей меликов

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следствие обратилось в Коптевский суд Москвы с ходатайством об аресте уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Болатукаеву Шугаибу меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего подозреваемого задержали в Калужской области.Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации", и сказал, что "искренне сожалеет". Мужчине грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/izvineniya-1768168758.html

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происшествия, москва, калужская область, следственный комитет россии (ск рф), сергей меликов, россия