12:03 18.01.2022 (обновлено: 16:27 18.01.2022)
Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон
Эксперт Винокуров: приглашение Шойгу в Лондон — попытка "заболтать" Россию
© Фото : из личного архива Владимира ВинокуроваВице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров
© Фото : из личного архива Владимира Винокурова
Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Консультации с Великобританией по гарантиям безопасности отдельно от США и НАТО не представляют сегодня для России интереса, приглашение Шойгу посетить Лондон, скорее всего, является попыткой "размыть" начавшийся переговорный процесс, заявил во вторник РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
Так он прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности.
"С точки зрения обеспечения гарантий военной безопасности в сегодняшней ситуации Великобритания не представляет для нас интереса. Мы просили наших партнеров из США и НАТО решать эти вопросы как можно быстрее, и в этом свете мне кажется, что приглашение британского министра обороны — это попытка втянуть Россию в новые ненужные дискуссии. Что действительно важно — дождаться письменного ответа из Госдепа и НАТО, а на приглашение британцев, скорее всего, мы ответим вежливым отказом", — сказал Винокуров.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.