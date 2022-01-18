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Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон
Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон
Консультации с Великобританией по гарантиям безопасности отдельно от США и НАТО не представляют сегодня для России интереса, приглашение Шойгу посетить Лондон,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:03
2022-01-18T16:27
сша
москва
сергей шойгу
нато
совет россия-нато
россия
бен уоллес
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Консультации с Великобританией по гарантиям безопасности отдельно от США и НАТО не представляют сегодня для России интереса, приглашение Шойгу посетить Лондон, скорее всего, является попыткой "размыть" начавшийся переговорный процесс, заявил во вторник РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.Так он прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности."С точки зрения обеспечения гарантий военной безопасности в сегодняшней ситуации Великобритания не представляет для нас интереса. Мы просили наших партнеров из США и НАТО решать эти вопросы как можно быстрее, и в этом свете мне кажется, что приглашение британского министра обороны — это попытка втянуть Россию в новые ненужные дискуссии. Что действительно важно — дождаться письменного ответа из Госдепа и НАТО, а на приглашение британцев, скорее всего, мы ответим вежливым отказом", — сказал Винокуров.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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сша, москва, сергей шойгу, нато, совет россия-нато, россия, бен уоллес
12:03 18.01.2022 (обновлено: 16:27 18.01.2022)
 
Эксперт прокомментировал приглашение Шойгу посетить Лондон

Эксперт Винокуров: приглашение Шойгу в Лондон — попытка "заболтать" Россию

© Фото : из личного архива Владимира ВинокуроваВице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров
Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : из личного архива Владимира Винокурова
Вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Консультации с Великобританией по гарантиям безопасности отдельно от США и НАТО не представляют сегодня для России интереса, приглашение Шойгу посетить Лондон, скорее всего, является попыткой "размыть" начавшийся переговорный процесс, заявил во вторник РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
Так он прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. По его словам, главы военных ведомств могли бы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности.
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"С точки зрения обеспечения гарантий военной безопасности в сегодняшней ситуации Великобритания не представляет для нас интереса. Мы просили наших партнеров из США и НАТО решать эти вопросы как можно быстрее, и в этом свете мне кажется, что приглашение британского министра обороны — это попытка втянуть Россию в новые ненужные дискуссии. Что действительно важно — дождаться письменного ответа из Госдепа и НАТО, а на приглашение британцев, скорее всего, мы ответим вежливым отказом", — сказал Винокуров.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
СШАМоскваСергей ШойгуНАТОСовет Россия-НАТОРоссияБен Уоллес
 
 
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