https://ria.ru/20220118/sholts-1768417039.html
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине - РИА Новости, 18.01.2022
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:19
2022-01-18T17:19
2022-01-18T17:19
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Федеральное правительство многие годы проводит универсальную стратегию в этом вопросе, и это значит, что мы не поставляем летальное оружие. Здесь ничего не изменилось со сменой правительстве в декабре", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя сообщения, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения.Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.Ранее в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений. Власти ФРГ после этого заявляли, что политика Берлине в этом вопросе остается неизменной.
https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html
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в мире, украина, берлин (город), йенс столтенберг, нато, олаф шольц
Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине
Канцлер ФРГ Шольц: Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву