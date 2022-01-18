https://ria.ru/20220118/sholts-1768417039.html

Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине

Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине - РИА Новости, 18.01.2022

Шольц ответил на вопрос о поставке оружия Украине

Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:19

2022-01-18T17:19

2022-01-18T17:19

в мире

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йенс столтенберг

нато

олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин не поставляет Украине летальное вооружение, эта политическая линия остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Федеральное правительство многие годы проводит универсальную стратегию в этом вопросе, и это значит, что мы не поставляем летальное оружие. Здесь ничего не изменилось со сменой правительстве в декабре", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя сообщения, что Великобритания поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения.Шольц добавил, что Берлин выступает за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.Ранее в январе посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений. Власти ФРГ после этого заявляли, что политика Берлине в этом вопросе остается неизменной.

https://ria.ru/20211214/germaniya-1763728907.html

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

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в мире, украина, берлин (город), йенс столтенберг, нато, олаф шольц