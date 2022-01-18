17:11 18.01.2022 (обновлено: 18:17 18.01.2022)
Шольц рассказал, чего ждет от России
Канцлер Германии Шольц призвал Россию снизить число военных около украинской границы
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин готов вступить в серьезный диалог с Россией о безопасности в Европе.
По словам Шольца, Берлин готов "вступить в серьезный диалог с Россией о безопасности в Европе".
"Наши позиция в этом вопросе четкая и мы едины с нашими союзниками и партнерами. Различия по вопросам безопасности должны решаться на основе диалога при взаимном уважении и на основе международного права, к этому относятся обязательства и принципы основополагающих документов ОБСЕ. Сюда относятся особенно суверенитет, независимость и территориальная целостность государства, а также, разумеется, свобода выборов союзов. Мы ожидаем от России деэскалации ситуации, это может включать снижение числа военных на украинской границе", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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