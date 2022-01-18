https://ria.ru/20220118/sholts-1768414450.html

Шольц рассказал, чего ждет от России

Шольц рассказал, чего ждет от России - РИА Новости, 18.01.2022

Шольц рассказал, чего ждет от России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин готов вступить в серьезный диалог с Россией о безопасности в Европе. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:11

2022-01-18T17:11

2022-01-18T18:17

в мире

киев

йенс столтенберг

германия

дмитрий песков

нато

обсе

олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин готов вступить в серьезный диалог с Россией о безопасности в Европе.По словам Шольца, Берлин готов "вступить в серьезный диалог с Россией о безопасности в Европе"."Наши позиция в этом вопросе четкая и мы едины с нашими союзниками и партнерами. Различия по вопросам безопасности должны решаться на основе диалога при взаимном уважении и на основе международного права, к этому относятся обязательства и принципы основополагающих документов ОБСЕ. Сюда относятся особенно суверенитет, независимость и территориальная целостность государства, а также, разумеется, свобода выборов союзов. Мы ожидаем от России деэскалации ситуации, это может включать снижение числа военных на украинской границе", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html

https://ria.ru/20220116/nato-1768076294.html

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в мире, киев, йенс столтенберг, германия, дмитрий песков, нато, обсе, олаф шольц, россия