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Шоубиз
https://ria.ru/20220118/shnurov-1768322467.html
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем - РИА Новости, 18.01.2022
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем
Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов после выхода нового клипа Сергея Шнурова заявил, что в качестве реакции на эту песню следует... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:03
2022-01-18T13:07
шоубиз
общество
санкт-петербург
шнур (сергей шнуров)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов после выхода нового клипа Сергея Шнурова заявил, что в качестве реакции на эту песню следует "подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем".Шнуров ранее выпустил музыкальное видео, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора. По словам артиста, "в Петербурге — биеннале, инсталляция помоев". Вице-губернатор города Валерий Пикалев отметил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но он на месте музыканта "не опускался бы до примитивного хайпа"."Сергей Владимирович как человек, не сторонний политике, как никто знает то количество шагов, которые нужно произвести, чтобы склонить исполнительную власть к определенным действиям, иногда даже высказав ей слова поддержки. Но это все не про новый клип, особенно учитывая тот факт, что исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение — подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться", — заявил депутат Панов РИА Новости.По его мнению, "в недавнем творении исполнителя, который активно причисляет себя к петербуржцам, все то, что раньше можно было воспринимать как в определенном смысле безобидный троллинг, здесь перешло в грубое насмехательство и даже издевательство".Рассуждая о подобных эпизодах, Панов отметил, что осуждения заслуживает не только эта песня, но и "любое глумление над творчеством послевоенного времени, созданного без преувеличения на крови и слезах выживших советских граждан".
https://ria.ru/20220117/peterburg-1768264018.html
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общество, санкт-петербург, шнур (сергей шнуров)
11:03 18.01.2022 (обновлено: 13:07 18.01.2022)
 
Депутат предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем

Депутат Панов предложил лишить Шнурова права называться петербуржцем после песни о мусоре

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Шнуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов после выхода нового клипа Сергея Шнурова заявил, что в качестве реакции на эту песню следует "подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем".
Шнуров ранее выпустил музыкальное видео, в котором вместе с солистками группы "Ленинград" спел на фоне мусорных контейнеров о плохой уборке города от снега и мусора. По словам артиста, "в Петербурге — биеннале, инсталляция помоев". Вице-губернатор города Валерий Пикалев отметил, что каждый человек имеет право выражать свои мысли, но он на месте музыканта "не опускался бы до примитивного хайпа".
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"Сергей Владимирович как человек, не сторонний политике, как никто знает то количество шагов, которые нужно произвести, чтобы склонить исполнительную власть к определенным действиям, иногда даже высказав ей слова поддержки. Но это все не про новый клип, особенно учитывая тот факт, что исполнитель, насколько мне известно, давно не живет в городе и для записи клипа был вынужден прилететь всего на несколько часов. Вот и приходит в голову мысль в качестве реакции на такое поведение — подумать о лишении исполнителя почетной, пусть и неофициальной, возможности называть себя петербуржцем, допуская перспективу в дальнейшем реабилитироваться", — заявил депутат Панов РИА Новости.
По его мнению, "в недавнем творении исполнителя, который активно причисляет себя к петербуржцам, все то, что раньше можно было воспринимать как в определенном смысле безобидный троллинг, здесь перешло в грубое насмехательство и даже издевательство".
Рассуждая о подобных эпизодах, Панов отметил, что осуждения заслуживает не только эта песня, но и "любое глумление над творчеством послевоенного времени, созданного без преувеличения на крови и слезах выживших советских граждан".
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