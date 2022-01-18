Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/radikalizm-1768463234.html
Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии - РИА Новости, 18.01.2022
Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
В казахстанское общество пытаются привнести радикальную идеологию, нужно пресекать и осуждать насильственные действия, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:10
2022-01-18T22:40
казахстан
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767658141_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_caebb70f3f3d06393d7fa57ee055d462.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В казахстанское общество пытаются привнести радикальную идеологию, нужно пресекать и осуждать насильственные действия, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин."Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому, общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".Беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской, заявил Ерлан Карин.По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог".Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин."Благодаря предпринятым усилиям, мерам ситуация была в кратчайшие сроки стабилизирована... В целом по стране ситуация стабилизирована", - сообщил Карин в эфире телеканала "Хабар 24".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
https://ria.ru/20220118/alma-aty-1768409979.html
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768365164.html
казахстан
алма-ата
жанаозен
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767658141_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_70a0770a63d5fe879d03ecd91034283f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ерлан карин
22:10 18.01.2022 (обновлено: 22:40 18.01.2022)
 
Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии

Госсекретарь Казахстана Карин призвал пресекать проявления радикальной идеологии в стране

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В казахстанское общество пытаются привнести радикальную идеологию, нужно пресекать и осуждать насильственные действия, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому, общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
Момент обстрела кортежа мэра Алма-Аты
Вчера, 16:55
В Сети появилось видео с вооруженным нападением на кортеж мэра Алма-Аты
Беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской, заявил Ерлан Карин.
"Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог".
Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Благодаря предпринятым усилиям, мерам ситуация была в кратчайшие сроки стабилизирована... В целом по стране ситуация стабилизирована", - сообщил Карин в эфире телеканала "Хабар 24".
Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 16:20Беспорядки в Казахстане
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет – Назарбаев о ситуации в Казахстане
Вчера, 14:03Беспорядки в Казахстане
Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреАлма-АтаОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевЕрлан Карин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках