22:10 18.01.2022 (обновлено: 22:40 18.01.2022)
Госсекретарь Казахстана призвал пресекать проявления радикальной идеологии
Госсекретарь Казахстана Карин призвал пресекать проявления радикальной идеологии в стране
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В казахстанское общество пытаются привнести радикальную идеологию, нужно пресекать и осуждать насильственные действия, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Мы видим попытку привнести в наше общество радикальные идеологии, радикальные линии поведения. Поэтому, общая задача... это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий. Мы должны жестко пресекать и осуждать подобную линию поведения", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
Беспорядки в Казахстане провоцировала одна из организаций, признанная судом экстремистской, заявил Ерлан Карин.
"Одна из признанных судом в качестве экстремистской организации провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
По словам Карина, "именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог".
Ситуация в Казахстане в целом стабилизирована, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Благодаря предпринятым усилиям, мерам ситуация была в кратчайшие сроки стабилизирована... В целом по стране ситуация стабилизирована", - сообщил Карин в эфире телеканала "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.