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МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда

МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда - РИА Новости, 18.01.2022

МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда

Москва и Московская область заняли первые места в списке регионов – лидеров по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:50

2022-01-18T16:50

2022-01-18T16:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва и Московская область заняли первые места в списке регионов – лидеров по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса, сообщил телеканал "360".В исследовании учитывались такие показатели, как число новых открытых вакансий и количество нанятых на работу сотрудников. В пятерку лучших регионов также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область, в десятку – Саратовская, Свердловская, Тюменская области, а также Башкирия и Татарстан.Чаще всего работодатели искали сотрудников в сферах транспорта и логистики, агропрома и производства, торговли, бизнес-услуг и офисных служб.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)