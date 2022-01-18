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МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда
МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда - РИА Новости, 18.01.2022
МО стала одним из лидеров по восстановлению рынка труда
Москва и Московская область заняли первые места в списке регионов – лидеров по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:50
2022-01-18T16:50
2022-01-18T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва и Московская область заняли первые места в списке регионов – лидеров по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса, сообщил телеканал "360".В исследовании учитывались такие показатели, как число новых открытых вакансий и количество нанятых на работу сотрудников. В пятерку лучших регионов также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область, в десятку – Саратовская, Свердловская, Тюменская области, а также Башкирия и Татарстан.Чаще всего работодатели искали сотрудников в сферах транспорта и логистики, агропрома и производства, торговли, бизнес-услуг и офисных служб.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва и Московская область заняли первые места в списке регионов – лидеров по восстановлению рынка труда после пандемии коронавируса, сообщил телеканал "360".
В исследовании учитывались такие показатели, как число новых открытых вакансий и количество нанятых на работу сотрудников. В пятерку лучших регионов также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область, в десятку – Саратовская, Свердловская, Тюменская области, а также Башкирия и Татарстан.
Чаще всего работодатели искали сотрудников в сферах транспорта и логистики, агропрома и производства, торговли, бизнес-услуг и офисных служб.