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Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково
Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково - РИА Новости, 18.01.2022
Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково
В Петербурге экстренно приземлился лайнер дубайской авиакомпании Emirates, на борту которого, по предварительным данным, находились 246 пассажиров, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:57
2022-01-18T21:05
пулково (аэропорт)
emirates
происшествия
санкт-петербург
дубай (город)
сан-франциско
boeing-777
новости - туризм
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Петербурге экстренно приземлился лайнер дубайской авиакомпании Emirates, на борту которого, по предварительным данным, находились 246 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Boeing-777 авиакомпании Emirates рейсом Дубай — Сан-Франциско", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причиной аварийной посадки стало нарушение системы управления самолетом.Пулково работает в штатном режиме. Решается вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом.
https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html
санкт-петербург
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пулково (аэропорт), emirates, происшествия, санкт-петербург, дубай (город), сан-франциско, boeing-777, новости - туризм
18:57 18.01.2022 (обновлено: 21:05 18.01.2022)
 
Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково

Рейс компании Emirates, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет авиакомпании Emirates
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Петербурге экстренно приземлился лайнер дубайской авиакомпании Emirates, на борту которого, по предварительным данным, находились 246 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Boeing-777 авиакомпании Emirates рейсом Дубай — Сан-Франциско", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, причиной аварийной посадки стало нарушение системы управления самолетом.
Пулково работает в штатном режиме. Решается вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом.
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Пулково (аэропорт)EmiratesПроисшествияСанкт-ПетербургДубай (город)Сан-ФранцискоBoeing-777Новости - Туризм
 
 
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