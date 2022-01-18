https://ria.ru/20220118/posadka-1768441537.html

Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково

Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково - РИА Новости, 18.01.2022

Самолет, следовавший из Дубая в Сан-Франциско, вынужденно сел в Пулково

В Петербурге экстренно приземлился лайнер дубайской авиакомпании Emirates, на борту которого, по предварительным данным, находились 246 пассажиров, сообщил РИА... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:57

2022-01-18T18:57

2022-01-18T21:05

пулково (аэропорт)

emirates

происшествия

санкт-петербург

дубай (город)

сан-франциско

boeing-777

новости - туризм

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Петербурге экстренно приземлился лайнер дубайской авиакомпании Emirates, на борту которого, по предварительным данным, находились 246 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Boeing-777 авиакомпании Emirates рейсом Дубай — Сан-Франциско", — уточнил собеседник агентства.По его словам, причиной аварийной посадки стало нарушение системы управления самолетом.Пулково работает в штатном режиме. Решается вопрос об отправке пассажиров в пункт назначения резервным бортом.

https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html

санкт-петербург

дубай (город)

сан-франциско

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пулково (аэропорт), emirates, происшествия, санкт-петербург, дубай (город), сан-франциско, boeing-777, новости - туризм