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Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы
Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы - РИА Новости, 18.01.2022
Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает Правительственный центр безопасности. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:58
2022-01-18T20:58
2022-01-18T20:58
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает Правительственный центр безопасности."Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.Данный режим будет действовать с 18 до 23 января.Правительственный центр безопасности уточнил, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных", однако не пояснил, в чем заключаются угрозы и откуда они могут исходить.Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом. "Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.Последний раз режим ALFA-CRP вводился в Польше на период проведения Цифрового саммита ООН.
https://ria.ru/20220118/nato-1768448061.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий
Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы
Премьер Польши Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы
ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает Правительственный центр безопасности.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.
Данный режим будет действовать с 18 до 23 января.
Правительственный центр безопасности уточнил, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных", однако не пояснил, в чем заключаются угрозы и откуда они могут исходить.
Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом. "Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.
Последний раз режим ALFA-CRP вводился в Польше
на период проведения Цифрового саммита ООН
.