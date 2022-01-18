https://ria.ru/20220118/polsha-1768456459.html

Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы

Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы - РИА Новости, 18.01.2022

Премьер Польши ввел на территории страны режим киберугрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает Правительственный центр безопасности. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:58

2022-01-18T20:58

2022-01-18T20:58

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел на территории страны режим киберугрозы начальной степени, сообщает Правительственный центр безопасности."Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы ALFA-CRP на территории всей страны", - говорится в сообщении.Данный режим будет действовать с 18 до 23 января.Правительственный центр безопасности уточнил, что режим киберугрозы ALFA-CRP введен "из-за потенциального риска угрозы безопасности систем передачи данных", однако не пояснил, в чем заключаются угрозы и откуда они могут исходить.Уточняется, что режимы опасности CRP относятся к угрозам в киберпространстве. Степень ALFA-CRP является самой низкой из четырех степеней опасности, определенных в законе о борьбе с терроризмом. "Это прежде всего сигнал службам, заботящимся о безопасности и всей государственной администрации, проявлять особую бдительность. То есть государственная администрация обязана проводить усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем", - говорится в сообщении.Последний раз режим ALFA-CRP вводился в Польше на период проведения Цифрового саммита ООН.

https://ria.ru/20220118/nato-1768448061.html

https://ria.ru/20220114/gaz-1767860344.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий