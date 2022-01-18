https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html

Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков

Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков - РИА Новости, 18.01.2022

Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков

Правительство Казахстана на заседании во вторник одобрило план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после беспорядков, РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T06:52

2022-01-18T06:52

2022-01-18T06:52

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Правительство Казахстана на заседании во вторник одобрило план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после беспорядков, следует из трансляции, ведущейся на сайте кабмина.Президент Казахстана поручил кабмину разработать и принять план действий с оперативными и краткосрочными мерами, направленными на безопасность и всестороннюю поддержку граждан и бизнеса, а также на оперативную стабилизацию социально-экономической ситуации в республике.По его словам, в первую очередь помогут семьям погибших и пострадавшим. "Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства. Все пункты плана, касающиеся МВД, очень важны и должны быть реализованы качественно и оперативно", - отметил он. Смаилов пояснил, что гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, дают отсрочку по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима чрезвычайного положения в регионах.Кроме того, как сообщил премьер, для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля будут приостановлены налоговые и таможенные проверки, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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