https://ria.ru/20220118/peregovory-1768445793.html

Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии

Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии - РИА Новости, 18.01.2022

Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок станет шагом в сторону "настоящего политического... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:22

2022-01-18T19:22

2022-01-18T19:25

в мире

йенс столтенберг

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нато

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россия

анналена бербок

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок станет шагом в сторону "настоящего политического диалога" Запада и Москвы."У меня сложилось впечатление, что встреча глав МИД России и Германии имела некоторые позитивные итоги, и это позволит продвинуться на пути настоящего позитивного политического диалога", - сказал он, выступая на онлайн-конференции в Германии.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768383546.html

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в мире, йенс столтенберг, германия, москва, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок