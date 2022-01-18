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Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии
Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок станет шагом в сторону "настоящего политического... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:22
2022-01-18T19:22
2022-01-18T19:25
в мире
йенс столтенберг
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анналена бербок
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что встреча глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок станет шагом в сторону "настоящего политического диалога" Запада и Москвы."У меня сложилось впечатление, что встреча глав МИД России и Германии имела некоторые позитивные итоги, и это позволит продвинуться на пути настоящего позитивного политического диалога", - сказал он, выступая на онлайн-конференции в Германии.
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в мире, йенс столтенберг, германия, москва, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок
19:22 18.01.2022 (обновлено: 19:25 18.01.2022)
Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии
Генсек НАТО Столтенберг приветствует переговоры глав МИД России Лаврова и Германии Бербок