https://ria.ru/20220118/peregovory-1768399617.html

Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности

Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности - РИА Новости, 18.01.2022

Генсек НАТО предложил России продолжить переговоры по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил союзникам и России продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия-НАТО. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:08

2022-01-18T16:08

2022-01-18T16:52

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

совет россия-нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предложил союзникам и России продолжить переговоры по безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия-НАТО."Сейчас главная задача – продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. Сегодня я пригласил Россию и союзников по НАТО принять участие в серии встреч в рамках Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши озабоченности, но также выслушать и российские озабоченности", - сообщил он на совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.Он также подчеркнул, что для НАТО "главное - не допустить военного нападения на Украину".По словам Столтенберга, "союзники готовы к новым встречам, чтобы выдвинуть конкретные предложения, представить письменные предложения, добиваться конструктивных результатов".Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу нормандского формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато