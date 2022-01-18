https://ria.ru/20220118/pedofily-1768365631.html

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 18.01.2022

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:04

2022-01-18T14:04

2022-01-18T17:12

общество

госдума рф

убийство пятилетней девочки в костроме

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.Проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. Это произошло после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Сегодня документ сначала приняли во втором чтении. Первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем."Нет возражений", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Случай в Киселевске — один из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин.Подозреваемых нашли в местном общежитий, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

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общество, госдума рф, убийство пятилетней девочки в костроме