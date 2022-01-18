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Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов - РИА Новости, 18.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:04
2022-01-18T17:12
общество
госдума рф
убийство пятилетней девочки в костроме
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.Проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. Это произошло после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Сегодня документ сначала приняли во втором чтении. Первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем."Нет возражений", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Случай в Киселевске — один из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин.Подозреваемых нашли в местном общежитий, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве. Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html
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общество, госдума рф, убийство пятилетней девочки в костроме
14:04 18.01.2022 (обновлено: 17:12 18.01.2022)
 
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Госдума приняла в третьем чтении закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Государственная дума одобрила закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.
Проект внесли на рассмотрение 10 сентября 2021 года депутаты фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак. Это произошло после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.
Сегодня документ сначала приняли во втором чтении. Первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина заявила, что, учитывая высокую социальную значимость проекта, его предлагается рассмотреть сразу и в третьем.
"Нет возражений", — ответил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.
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Турчак предложил изменить систему административного надзора за педофилами
Теперь пожизненное лишение свободы распространяется на:
  • педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
  • случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
  • ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.
Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.
Среди отклоненных профильным комитетом инициатив — введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
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Случай в Киселевске — один из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин.
Подозреваемых нашли в местном общежитий, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве.
Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.
Опрос
Поддерживаете ли вы идею о пожизненном сроке для педофилов?
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20 октября 2021, 18:31
 
ОбществоГосдума РФУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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