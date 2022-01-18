https://ria.ru/20220118/partizany-1768318472.html

ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года

ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года - РИА Новости, 18.01.2022

ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года

Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:44

2022-01-18T10:44

2022-01-18T15:42

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

великая отечественная война (1941-1945)

нквд ссср

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.Во вторник исполняется 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое занималось зафронтовой работой.Его основными задачами были: сбор разведывательной информации о противнике; агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей; развертывание партизанского движения в тылу врага; разрушение используемых гитлеровскими войсками объектов транспортной и промышленной инфраструктуры; организация диверсий против военных, жандармских и полицейских гарнизонов; ликвидация нацистских главарей, карателей, предателей и пособников оккупантов; информирование населения о положении на фронте и многое другое.Под руководством 4-го Управления на протяжении всей Великой Отечественной войны осуществляли оперативно-боевую деятельность разведывательно-диверсионные отряды и группы, сформированные четырьмя отделами территориальных органов безопасности."Создание специализированного подразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР. При организации зафронтовой работы советских органов безопасности был учтен опыт Отечественной войны 1812 года, свидетельствовавший о значительном вкладе в победу над Наполеоном действовавших в тылу врага "летучих отрядов" и партизанских формирований, благодаря которым русская земля в буквальном и переносном смыслах горела под ногами у оккупантов", — отмечается в сообщении.Новое управление возглавил легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР старший майор Павел Судоплатов.Это подразделение возникло не на пустом месте. Еще 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Берии была образована Особая группа под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт во время гражданской войны в Испании: Яков Серебрянский, Исидор (Михаил) Маклярский, Виктор Дроздов, Александр Тимашков и Георгий Мордвинов.Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков.Приказом НКВД СССР от 3 октября 1941 года на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД, реорганизованный в 1942-м в 4-е Управление. А после того как в 1943 году воссоздали Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ.Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ СССР проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий."Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог", — отмечает ЦОС ФСБ.Советское руководство высоко оценило подвиги бойцов и командиров 4-го Управления. Пятого ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР 12 бойцам и командирам опергрупп "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство" было присвоено звание Героя Советского Союза, причем половине из них — посмертно.По случаю 80-летия 4-го Управления НКВД-НКГБ Федеральная служба безопасности, в частности, опубликовала фотокопию сводки о разведывательной деятельности 4-го отдела УНКВД СССР по Курской области, направленной в конце марта 1942 года главе НКВД Берии.В документе указано, что советские истребительно-диверсионные группы в период с 10 по 21 марта 1942 года минировали дороги, взрывали автомашины, уничтожали немецких солдат, и происходило это практически ежедневно. Гитлеровцы вывесили объявления о наборе добровольцев в отряды по борьбе с партизанами — в них записались два человека.Чекисты устанавливали личности советских граждан, ставших пособниками врага и помогавших им грабить и убивать мирных жителей на оккупированных территориях. В сводке сообщалось, что начальником полиции Глушковского района Курской области был бывший инспектор Госбанка Алексей Ковалев, а районным старшиной — бывший офицер царской армии Полещук. Именно Полещук объявил приказ о казни нескольких советских активистов, состоявшейся 1 марта 1942 года на базарной площади села Теткино, куда гитлеровцы перенесли районный центр.

https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html

https://ria.ru/20210708/istoriya-1740366177.html

https://ria.ru/20211220/fsb-1764534951.html

https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, россия