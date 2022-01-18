Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/partizany-1768318472.html
ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года
ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года - РИА Новости, 18.01.2022
ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года
Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:44
2022-01-18T15:42
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
нквд ссср
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156134/33/1561343365_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f0717c1aeafbc053083b5412e53062b2.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.Во вторник исполняется 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое занималось зафронтовой работой.Его основными задачами были: сбор разведывательной информации о противнике; агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей; развертывание партизанского движения в тылу врага; разрушение используемых гитлеровскими войсками объектов транспортной и промышленной инфраструктуры; организация диверсий против военных, жандармских и полицейских гарнизонов; ликвидация нацистских главарей, карателей, предателей и пособников оккупантов; информирование населения о положении на фронте и многое другое.Под руководством 4-го Управления на протяжении всей Великой Отечественной войны осуществляли оперативно-боевую деятельность разведывательно-диверсионные отряды и группы, сформированные четырьмя отделами территориальных органов безопасности."Создание специализированного подразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР. При организации зафронтовой работы советских органов безопасности был учтен опыт Отечественной войны 1812 года, свидетельствовавший о значительном вкладе в победу над Наполеоном действовавших в тылу врага "летучих отрядов" и партизанских формирований, благодаря которым русская земля в буквальном и переносном смыслах горела под ногами у оккупантов", — отмечается в сообщении.Новое управление возглавил легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР старший майор Павел Судоплатов.Это подразделение возникло не на пустом месте. Еще 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Берии была образована Особая группа под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт во время гражданской войны в Испании: Яков Серебрянский, Исидор (Михаил) Маклярский, Виктор Дроздов, Александр Тимашков и Георгий Мордвинов.Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков.Приказом НКВД СССР от 3 октября 1941 года на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД, реорганизованный в 1942-м в 4-е Управление. А после того как в 1943 году воссоздали Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ.Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ СССР проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий."Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог", — отмечает ЦОС ФСБ.Советское руководство высоко оценило подвиги бойцов и командиров 4-го Управления. Пятого ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР 12 бойцам и командирам опергрупп "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство" было присвоено звание Героя Советского Союза, причем половине из них — посмертно.По случаю 80-летия 4-го Управления НКВД-НКГБ Федеральная служба безопасности, в частности, опубликовала фотокопию сводки о разведывательной деятельности 4-го отдела УНКВД СССР по Курской области, направленной в конце марта 1942 года главе НКВД Берии.В документе указано, что советские истребительно-диверсионные группы в период с 10 по 21 марта 1942 года минировали дороги, взрывали автомашины, уничтожали немецких солдат, и происходило это практически ежедневно. Гитлеровцы вывесили объявления о наборе добровольцев в отряды по борьбе с партизанами — в них записались два человека.Чекисты устанавливали личности советских граждан, ставших пособниками врага и помогавших им грабить и убивать мирных жителей на оккупированных территориях. В сводке сообщалось, что начальником полиции Глушковского района Курской области был бывший инспектор Госбанка Алексей Ковалев, а районным старшиной — бывший офицер царской армии Полещук. Именно Полещук объявил приказ о казни нескольких советских активистов, состоявшейся 1 марта 1942 года на базарной площади села Теткино, куда гитлеровцы перенесли районный центр.
https://ria.ru/20211029/karateli-1756826820.html
https://ria.ru/20210708/istoriya-1740366177.html
https://ria.ru/20211220/fsb-1764534951.html
https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156134/33/1561343365_419:0:3000:1936_1920x0_80_0_0_3cc717aa52c6ed50205ce9c4ebdf4076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), нквд ссср, россия
10:44 18.01.2022 (обновлено: 15:42 18.01.2022)
 
ФСБ рассказала об использовании против гитлеровцев опыта войны 1812 года

ФСБ: советские диверсанты 80 лет назад уничтожали гитлеровцев, учтя опыт войны 1812 года

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПартизаны во время Великой Отечественной войны минируют железнодорожные пути под Москвой
Партизаны во время Великой Отечественной войны минируют железнодорожные пути под Москвой - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Партизаны во время Великой Отечественной войны минируют железнодорожные пути под Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Органы госбезопасности организовывали разведку против гитлеровских подразделений в годы Великой Отечественной с учетом опыта Отечественной войны 1812 года, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
Во вторник исполняется 80 лет со дня создания знаменитого 4-го Управления НКВД–НКГБ СССР, которое занималось зафронтовой работой.
Его основными задачами были: сбор разведывательной информации о противнике; агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей; развертывание партизанского движения в тылу врага; разрушение используемых гитлеровскими войсками объектов транспортной и промышленной инфраструктуры; организация диверсий против военных, жандармских и полицейских гарнизонов; ликвидация нацистских главарей, карателей, предателей и пособников оккупантов; информирование населения о положении на фронте и многое другое.
Под руководством 4-го Управления на протяжении всей Великой Отечественной войны осуществляли оперативно-боевую деятельность разведывательно-диверсионные отряды и группы, сформированные четырьмя отделами территориальных органов безопасности.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша) - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 12:17
ФСБ раскрыла документы о том, как в СССР находили карателей из вермахта
"Создание специализированного подразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР. При организации зафронтовой работы советских органов безопасности был учтен опыт Отечественной войны 1812 года, свидетельствовавший о значительном вкладе в победу над Наполеоном действовавших в тылу врага "летучих отрядов" и партизанских формирований, благодаря которым русская земля в буквальном и переносном смыслах горела под ногами у оккупантов", — отмечается в сообщении.
Новое управление возглавил легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР старший майор Павел Судоплатов.
Это подразделение возникло не на пустом месте. Еще 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Берии была образована Особая группа под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт во время гражданской войны в Испании: Яков Серебрянский, Исидор (Михаил) Маклярский, Виктор Дроздов, Александр Тимашков и Георгий Мордвинов.
Добыча нефти на нефтяных промыслах Баку. 1939 год - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 03:41
Англия и Франция активно готовились ударить по СССР в конце 1930-х годов
Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков.
Приказом НКВД СССР от 3 октября 1941 года на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД, реорганизованный в 1942-м в 4-е Управление. А после того как в 1943 году воссоздали Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ.
Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ СССР проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий.
"Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог", — отмечает ЦОС ФСБ.
Автомобили полиции у здания Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 13:30
ФСБ опубликовала данные о деятельности органов госбезопасности в годы войны
Советское руководство высоко оценило подвиги бойцов и командиров 4-го Управления. Пятого ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР 12 бойцам и командирам опергрупп "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство" было присвоено звание Героя Советского Союза, причем половине из них — посмертно.
По случаю 80-летия 4-го Управления НКВД-НКГБ Федеральная служба безопасности, в частности, опубликовала фотокопию сводки о разведывательной деятельности 4-го отдела УНКВД СССР по Курской области, направленной в конце марта 1942 года главе НКВД Берии.
В документе указано, что советские истребительно-диверсионные группы в период с 10 по 21 марта 1942 года минировали дороги, взрывали автомашины, уничтожали немецких солдат, и происходило это практически ежедневно. Гитлеровцы вывесили объявления о наборе добровольцев в отряды по борьбе с партизанами — в них записались два человека.
Чекисты устанавливали личности советских граждан, ставших пособниками врага и помогавших им грабить и убивать мирных жителей на оккупированных территориях. В сводке сообщалось, что начальником полиции Глушковского района Курской области был бывший инспектор Госбанка Алексей Ковалев, а районным старшиной — бывший офицер царской армии Полещук. Именно Полещук объявил приказ о казни нескольких советских активистов, состоявшейся 1 марта 1942 года на базарной площади села Теткино, куда гитлеровцы перенесли районный центр.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта 2021, 09:00
Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)НКВД СССРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках