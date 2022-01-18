https://ria.ru/20220118/omikron-1768448778.html
В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022
В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Кировской области, мужчина вакцинировался более полугода назад, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:43
2022-01-18T19:43
2022-01-18T19:52
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Кировской области, мужчина вакцинировался более полугода назад, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кировской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса – "омикрон". Сейчас пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, его состояние - средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пациент был вакцинирован, но с момента прививки прошло более полугода. "За пределы страны он не выезжал", - подчеркивается в сообщении."Кировская область готова к борьбе с новым штаммом коронавируса: в регионе работают 12 инфекционных госпиталей, коечный фонд для лечения COVID-19 и пневмоний составляет более 2100 коек. Увеличено количество сотрудников кол-центра, проходят обучение медицинские сестры. Сделать прививку можно в любой медицинской организации, в мобильных прививочных пунктах", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Васильева.
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19:43 18.01.2022 (обновлено: 19:52 18.01.2022)
В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса