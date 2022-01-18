https://ria.ru/20220118/omikron-1768448778.html

В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022

В Кировской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Кировской области, мужчина вакцинировался более полугода назад, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:43

2022-01-18T19:43

2022-01-18T19:52

распространение коронавируса

кировская область

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757578047_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_d1aaaebbc19a47bf5f8b236bf0de3157.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Первый случай заражения "омикроном" выявлен в Кировской области, мужчина вакцинировался более полугода назад, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кировской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса – "омикрон". Сейчас пациент находится на лечении в инфекционном госпитале, его состояние - средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Пациент был вакцинирован, но с момента прививки прошло более полугода. "За пределы страны он не выезжал", - подчеркивается в сообщении."Кировская область готова к борьбе с новым штаммом коронавируса: в регионе работают 12 инфекционных госпиталей, коечный фонд для лечения COVID-19 и пневмоний составляет более 2100 коек. Увеличено количество сотрудников кол-центра, проходят обучение медицинские сестры. Сделать прививку можно в любой медицинской организации, в мобильных прививочных пунктах", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Игоря Васильева.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса