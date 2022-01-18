https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

Врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах заражения "омикроном"

Врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах заражения "омикроном" - РИА Новости, 19.01.2022

Врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах заражения "омикроном"

При первых симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", следует исключить применение антибиотиков, рассказал РИА Новости главный... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T17:56

2022-01-18T17:56

2022-01-19T00:20

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. При первых симптомах коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", следует исключить применение антибиотиков, рассказал РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Изучая международный опыт распространения нового штамма, можно делать вывод о том, что инфекция, вызванная им, протекает легче в сравнении со штаммом "дельта". Среди основных симптомов отмечаются боли в мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, насморк. Все это дает основания говорить о том, что новый штамм протекает по типу обычного ОРВИ", — рассказал Тяжельников.Врач отметил, что если возникли перечисленные симптомы, то следует остаться дома."Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу", — рассказал Тяжельников.Также он предупредил, что жаропонижающее нужно пить, только если температура поднялась выше 38 градусов.По словам врача, помочь также могут капли от насморка, полоскание горла, а нос рекомендуется промывать солевым раствором."Ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм. Вместо антибиотиков по рекомендациям Минздрава России для лечения коронавируса в легкой форме, в которой в большинстве случаев протекает "омикрон", могут быть использованы противовирусные препараты "Умифеновир" ("Арбидол", "Арпефлю" и тому подобное) и "Интерферон-альфа" ("Гриппферон", "Назоферон"). "Умифеновир" относится к ингибиторам слияния, взаимодействует с гемагглютинином вируса и препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран. Рекомбинантный "Интерферон-альфа" (ИФН-α) для интраназального введения обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием. Механизм действия основан на предотвращении репликации вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. Все эти лекарственные препараты являются безрецептурными и при соблюдении правил приема, описанных в инструкции, безопасны для пациента", — рассказал он.Тяжельников уточнил, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий.Также он порекомендовал пить больше жидкости и исключить из рациона тяжелую пищу, в частности жареные блюда, жирное и соленья. Врач посоветовал есть лимоны и другие богатые витамином C фрукты. Помимо этого, он напомнил, что следует проветривать помещение, где находится больной, и делать влажную уборку. Близким инфицированного стоит тщательно мыть руки и соблюдать профилактические санитарные меры.

https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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