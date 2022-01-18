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В Калининградской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Калининградской области выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 18.01.2022

В Калининградской области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Распространение штамма коронавируса "омикрон" началось в Калининградской области, он выявлен у четырех человек, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:29

2022-01-18T17:29

2022-01-18T17:40

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КАЛИНИНГРАД, 18 янв – РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" началось в Калининградской области, он выявлен у четырех человек, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.Отмечается, что новый штамм обнаружили у четырех человек, среди которых один ребенок."Два случая расценены как завозные: в анамнезе посещение на новогодних праздниках Франции и Доминиканской республики. В остальных двух случаях заражение, вероятно, произошло внутри области", - отметили в оперштабе.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html

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