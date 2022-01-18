https://ria.ru/20220118/omikron-1768411037.html
Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург
Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург - РИА Новости, 18.01.2022
Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург
Научных предпосылок того, что на штамме коронавируса "омикрон" закончится пандемия, нет, хотя им могут заразиться все непривитые, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:59
2022-01-18T16:59
2022-01-18T17:14
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Научных предпосылок того, что на штамме коронавируса "омикрон" закончится пандемия, нет, хотя им могут заразиться все непривитые, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что пандемия будет продолжаться, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусу, причем если вакцинация населения земного шара будет идти медленно, то человек должен пройти вакцинацию или встретиться с вирусом неоднократно, чтобы иметь антитела, защищающие от возникающих новых вариантов коронавируса.
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16:59 18.01.2022 (обновлено: 17:14 18.01.2022)
Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург
Гинцбург: нет научных предпосылок к тому, что на "омикроне" закончится пандемия COVID-19