https://ria.ru/20220118/omikron-1768411037.html

Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург

Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург - РИА Новости, 18.01.2022

Пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне", предположил Гинцбург

Научных предпосылок того, что на штамме коронавируса "омикрон" закончится пандемия, нет, хотя им могут заразиться все непривитые, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:59

2022-01-18T16:59

2022-01-18T17:14

россия

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Научных предпосылок того, что на штамме коронавируса "омикрон" закончится пандемия, нет, хотя им могут заразиться все непривитые, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что пандемия будет продолжаться, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусу, причем если вакцинация населения земного шара будет идти медленно, то человек должен пройти вакцинацию или встретиться с вирусом неоднократно, чтобы иметь антитела, защищающие от возникающих новых вариантов коронавируса.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html

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