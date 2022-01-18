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В Татарстане выявили первые 11 случаев заражения "омикроном"

В Татарстане выявили первые 11 случаев заражения "омикроном" - РИА Новости, 18.01.2022

В Татарстане выявили первые 11 случаев заражения "омикроном"

Одиннадцать случаев заболевания коронавирусом штамма "омикрон" подтверждены у жителей Татарстана, девять из них - завозные, сообщает управление Роспотребнадзора РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:13

2022-01-18T16:13

2022-01-18T16:26

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КАЗАНЬ, 18 янв – РИА Новости. Одиннадцать случаев заболевания коронавирусом штамма "омикрон" подтверждены у жителей Татарстана, девять из них - завозные, сообщает управление Роспотребнадзора по республике."Управление Роспотребнадзора информирует, что в Республике Татарстан зарегистрированы первые 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вызванного штаммом "омикрон", подтвержденные лабораторно", - говорится в сообщении.По информации регионального управления Роспотребнадзора, девять случаев заболевания являются завозными: четыре - из других субъектов Российской Федерации, пять - из зарубежных стран (Ирак, США (Виргинские острова), Хорватия, Мексика), два случая - местные.У восьми человек заболевание протекает в клинической форме по типу ОРВИ, у троих - бессимптомно.Отмечается, что все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо. Установлены контактные лица с больными - 59 человек, все они обследованы. Среди контактных лиц случаев заболевания не выявлено. В очагах выявления "омикрона" проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

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