https://ria.ru/20220118/omikron-1768400809.html

В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022

В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Чечне зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Управления Роспотребназдора ЧР. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:10

2022-01-18T16:10

2022-01-18T16:20

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

чеченская республика (чечня)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. В Чечне зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Управления Роспотребназдора ЧР."В Чеченской Республике зарегистрирован 1 случай заражения штаммом "омикрон". Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики", - сообщает пресс-служба.Роспотребнадзор Чечни также призывает жителей региона соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции."В условиях складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 и ежедневным ростом числа зараженных Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике призывает граждан соблюдать все установленные рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции: пройти вакцинацию против COVID-19, носить маски, соблюдать меры социальной дистанции, избегать массового скопления людей (торговые центры, рынки и т.д.), использовать антисептики для обработки кожных покровов, проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств с частым проветриванием помещения, вести здоровый образ жизни", - информирует региональный Роспотребназдор.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чеченская республика (чечня), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса