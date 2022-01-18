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В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022
В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Чечне зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Управления Роспотребназдора ЧР. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:10
2022-01-18T16:10
2022-01-18T16:20
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. В Чечне зарегистрирован первый случай заражения штаммом "омикрон", сообщает пресс-служба Управления Роспотребназдора ЧР."В Чеченской Республике зарегистрирован 1 случай заражения штаммом "омикрон". Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики", - сообщает пресс-служба.Роспотребнадзор Чечни также призывает жителей региона соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции."В условиях складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 и ежедневным ростом числа зараженных Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике призывает граждан соблюдать все установленные рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции: пройти вакцинацию против COVID-19, носить маски, соблюдать меры социальной дистанции, избегать массового скопления людей (торговые центры, рынки и т.д.), использовать антисептики для обработки кожных покровов, проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств с частым проветриванием помещения, вести здоровый образ жизни", - информирует региональный Роспотребназдор.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, чеченская республика (чечня), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:10 18.01.2022 (обновлено: 16:20 18.01.2022)
В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Чечне выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса