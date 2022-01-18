https://ria.ru/20220118/omikron-1768373181.html

В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"

В России выявили 1682 случая штамма "омикрон" - РИА Новости, 18.01.2022

В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"

В России выявлены уже 1682 случая штамма "омикрон", но их значительно больше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:23

2022-01-18T14:23

2022-01-18T14:33

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В России выявлены уже 1682 случая штамма "омикрон", но их значительно больше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования в Российской Федерации выявлено 1682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время", - сказала она.По ее словам, на сегодняшнее утро случаи "омикрона" уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, "таких 42".

https://ria.ru/20220118/omikron-1768374315.html

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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество