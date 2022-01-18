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В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"
В России выявили 1682 случая штамма "омикрон" - РИА Новости, 18.01.2022
В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"
В России выявлены уже 1682 случая штамма "омикрон", но их значительно больше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:23
2022-01-18T14:23
2022-01-18T14:33
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В России выявлены уже 1682 случая штамма "омикрон", но их значительно больше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По состоянию на утро сегодняшнего дня по результатам секвенирования в Российской Федерации выявлено 1682 случая вируса "омикрон", но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию, но результаты секвенирования позволяют нам прогнозировать ситуацию с дальнейшим распространением вируса и прогнозировать то, какие регионы будут охвачены этим вирусом в ближайшее время", - сказала она.По ее словам, на сегодняшнее утро случаи "омикрона" уже зарегистрированы практически в половине регионов страны, "таких 42".
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, общество
14:23 18.01.2022 (обновлено: 14:33 18.01.2022)
В России выявили 1682 случая штамма "омикрон"
Вице-премьер Голикова: в России выявили 1682 случая "омикрона", но их значительно больше