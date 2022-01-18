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Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку
Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку
Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:22
2022-01-18T14:22
2022-01-18T14:26
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно."Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. "И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:22 18.01.2022 (обновлено: 14:26 18.01.2022)
Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленку
Премьер-министр Мишустин призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Глава правительства России Михаил Мишустин
призвал работодателей перевести персонал на удаленную работу там, где это возможно.
"Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - сказал Мишустин во вторник на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Глава правительства также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим. "И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах", - отметил он.