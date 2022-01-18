https://ria.ru/20220118/omikron-1768370086.html
Мишустин выразил обеспокоенность из-за распространения омикрон-штамма
Мишустин выразил обеспокоенность из-за распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин выразил обеспокоенность из-за распространения омикрон-штамма
Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по всему миру, цифры заболеваемости в других странах не могут не беспокоить Россию, заявил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:15
2022-01-18T14:15
2022-01-18T14:28
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется по всему миру, цифры заболеваемости в других странах не могут не беспокоить Россию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.Мишустин также добавил, что рост заболеваемости коронавирусом в России после появления штамма "омикрон" не привел к увеличению доли госпитализированных, но нужно быть готовыми к любому варианту развития событий."Новый штамм вируса – "омикрон" - стремительно распространяется по всему миру. Он отличается повышенной заразностью, это демонстрирует опыт других государств. В европейских странах диагноз COVID ежедневно ставят сотням тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в США. Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "омикрон" пришел и в Россию", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768344987.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:15 18.01.2022 (обновлено: 14:28 18.01.2022)
Мишустин выразил обеспокоенность из-за распространения омикрон-штамма
Премьер-министр Мишустин: "омикрон" стремительно распространяется по всему миру