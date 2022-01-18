https://ria.ru/20220118/omikron-1768310067.html

На фоне "омикрона" заболевшие москвичи могут идти в поликлиники без записи

На фоне "омикрона" заболевшие москвичи могут идти в поликлиники без записи - РИА Новости, 18.01.2022

На фоне "омикрона" заболевшие москвичи могут идти в поликлиники без записи

Портал "Госуслуги" на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что москвичи при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:55

2022-01-18T09:55

2022-01-18T09:55

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Портал "Госуслуги" на фоне роста заболеваемости коронавирусом предупредил, что москвичи при симптомах ОРВИ и температуре до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без записи, дежурные врачи примут их в тот же день, говорится в сообщении, которое получил корреспондент РИА Новости."В Москве растёт число заболевших коронавирусом в связи с распространением штамма "омикрон". При симптомах ОРВИ и температуре до 38 Вы можете обращаться непосредственно к дежурному врачу поликлиники без записи и звонка на линию 122. Количество дежурных врачей значительно увеличено. Они работают с 8 до 20 часов без выходных. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения", - указывается в смс.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма "омикрон" может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Власти РФ в настоящее время анализируют меры по защите от коронавируса и принятые за рубежом практики, чтобы взять на вооружение лучшие. Ожидается, что во вторник меры по защите от коронавируса будут рассмотрены на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Мишустина.По состоянию на 13 января в России было зарегистрировано 783 случая заражения "омикроном", из них 53% приходится на Москву. Об этом в минувшую пятницу говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

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общество, москва, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса