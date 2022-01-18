В Совфеде высоко оценили боеготовность российских миротворцев
Сенатор Джабаров: российские миротворцы в Казахстане показали высокую боеготовность
Владимир Джабаров
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа наших миротворцев в Казахстане показала хорошую выучку и высокую боеготовность российских военнослужащих, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Та операция, которую проводили наши миротворцы в Казахстане (по лини ОДКБ), показала нашу высокую готовность, нашу мобильность, готовность к любому жесткому ответу на возможную агрессию против России", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что операция в рамках ОДКБ стала подтверждением "хорошей выучки и высокой боеготовности российских военных".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 19 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.