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Генсек ОДКБ выступит в Госдуме
Генсек ОДКБ выступит в Госдуме - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек ОДКБ выступит в Госдуме
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 20 января встретится с депутатами Госдумы и расскажет им об итогах проведения миротворческой операции организации в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:04
2022-01-18T12:04
в мире
казахстан
одкб
госдума рф
станислав зась
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 20 января встретится с депутатами Госдумы и расскажет им об итогах проведения миротворческой операции организации в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба ОДКБ."20 января сего года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по приглашению председателя комитета Государственной Думы ФС Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова примет участие в заседании комитета. Станислав Зась проинформирует депутатов о ситуации в зоне ответственности ОДКБ и об итогах проведения миротворческой операции в Республике Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220116/mirotvortsy-1768050800.html
https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html
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в мире, казахстан, одкб, госдума рф, станислав зась, россия
12:04 18.01.2022
 
Генсек ОДКБ выступит в Госдуме

Генсек ОДКБ Зась 20 января расскажет в Госдуме о миротворческой миссии в Казахстане

© Фото : Пресс-служба ОДКБГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Пресс-служба ОДКБ
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 20 января встретится с депутатами Госдумы и расскажет им об итогах проведения миротворческой операции организации в Республике Казахстан, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"20 января сего года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по приглашению председателя комитета Государственной Думы ФС Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова примет участие в заседании комитета. Станислав Зась проинформирует депутатов о ситуации в зоне ответственности ОДКБ и об итогах проведения миротворческой операции в Республике Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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В миреКазахстанОДКБГосдума РФСтанислав ЗасьРоссия
 
 
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