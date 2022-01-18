https://ria.ru/20220118/nato-1768448061.html

Польша обратилась с просьбой к НАТО

Польша обратилась с просьбой к НАТО - РИА Новости, 18.01.2022

Польша обратилась с просьбой к НАТО

Польша просит НАТО продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проводимые белорусско-российские маневры, заявил глава Бюро национальной... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:38

2022-01-18T19:38

2022-01-18T19:38

в мире

польша

нато

павел солох

россия

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польша просит НАТО продолжать активные военные учения в ее регионе в ответ на проводимые белорусско-российские маневры, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох журналистам после окончания совещания с участием президента страны Анджея Дуды."Это (проведение белорусско-российских учений – ред.) ведет к тому, что в разговорах с нашими союзниками по НАТО мы очень большой нажим делаем на то, чтобы в свою очередь политика наших союзнических учений была продолжена", - сказал Солох.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учение пройдет с 10 по 20 февраля."Появились голоса, говорящие о том, что в связи с разговорами с россиянами мы можем снова обдумать вопросы учений в подтексте ограничений. Но в момент, когда Россия проводит такого рода политику, трудно себе представить какие-либо ограничения с нашей стороны", - добавил он.

https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html

https://ria.ru/20211229/peregovory-1765925724.html

польша

россия

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в мире, польша, нато, павел солох, россия