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Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией
Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией по безопасности будут иметь больше шансов на успех, если не будут публичными. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:17
2022-01-18T19:17
2022-01-18T19:17
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией по безопасности будут иметь больше шансов на успех, если не будут публичными."Если будет достигнут какой-либо прогресс, найдено какое-либо дипломатического решение, мы не должны осуществлять публичную дипломатию. Не будет возможности достичь соглашения по любому вопросу, если будем обмениваться предложениями и комментариями в медиа. Мы должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно мы говорим каждый раз", - сказал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, нато, совет россия-нато, россия
Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией
Генсек НАТО Столтенберг выступил за "непубличные" переговоры с Россией по безопасности