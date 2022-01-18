https://ria.ru/20220118/nato-1768444910.html

Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией

Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией - РИА Новости, 18.01.2022

Генсек НАТО выступил за "непубличные" переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией по безопасности будут иметь больше шансов на успех, если не будут публичными. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:17

2022-01-18T19:17

2022-01-18T19:17

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры с Россией по безопасности будут иметь больше шансов на успех, если не будут публичными."Если будет достигнут какой-либо прогресс, найдено какое-либо дипломатического решение, мы не должны осуществлять публичную дипломатию. Не будет возможности достичь соглашения по любому вопросу, если будем обмениваться предложениями и комментариями в медиа. Мы должны сесть и проводить переговоры, не объявляя, о чем конкретно мы говорим каждый раз", - сказал он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.

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