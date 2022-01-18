https://ria.ru/20220118/nato-1768437024.html
Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности
Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности
Слишком рано говорить, есть ли шанс на прогресс в переговорах по безопасности между НАТО и Россией, однако сам факт запуска переговоров приветствуется, сказал... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:34
2022-01-18T18:34
2022-01-18T18:43
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Слишком рано говорить, есть ли шанс на прогресс в переговорах по безопасности между НАТО и Россией, однако сам факт запуска переговоров приветствуется, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Столтенберг отметил, что союзники готовы обсуждать с Россией конкретные предложения. "Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия - НАТО продолжить серию встреч", - напомнил он.По словам Столтенберга, "надо быть реалистичными. НАТО нужно единство, но у всех членов своя история, география и свой подход к отношениям с Россией".
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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, германия
18:34 18.01.2022 (обновлено: 18:43 18.01.2022)
Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности
Генсек НАТО Столтенберг: слишком рано говорить о шансах на успех в переговорах с Россией