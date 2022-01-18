Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/nato-1768419548.html
Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО
Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО - РИА Новости, 18.01.2022
Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО
Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая, кибератаками, заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:27
2022-01-18T17:50
в мире
йенс столтенберг
китай
нато
россия
грузия
вена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая, кибератаками, заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг."НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам. Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это", - сказал Столтенберг.Он добавил, что уже сейчас в НАТО "больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии". Столтенберг приветствовал рост расходов на оборону в Германии."Германия является очень ценным союзником, мы видели, что расходы на оборону действительно медленно выросли, и мы приветствуем, что в коалиционном договоре нового правительства есть заявление о соответствующем повышении расходов на оборону, что бундесвер должен быть хорошо вооружен", - сказал генсек НАТО.На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошла серия консультаций между Россией и США и НАТО по гарантиям безопасности, в ходе которых обсуждались проекты представленных Москвой документов. В частности, в конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.В настоящий момент Россия ждет письменных ответов от западных стран на свои предложения, после чего будет определяться с дальнейшими действиями. В РФ ранее предупредили, что если США и НАТО откажутся от предложений России в сфере безопасности, Москва будет вынуждена отвечать на это военно-техническими мерами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768418409.html
https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html
китай
россия
грузия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, китай, нато, россия, грузия, вена
17:27 18.01.2022 (обновлено: 17:50 18.01.2022)
 
Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО

Генсек Столтенберг: модернизация НАТО необходима из-за подъема России и Китая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая, кибератаками, заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам. Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что уже сейчас в НАТО "больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии". Столтенберг приветствовал рост расходов на оборону в Германии.
"Германия является очень ценным союзником, мы видели, что расходы на оборону действительно медленно выросли, и мы приветствуем, что в коалиционном договоре нового правительства есть заявление о соответствующем повышении расходов на оборону, что бундесвер должен быть хорошо вооружен", - сказал генсек НАТО.
На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошла серия консультаций между Россией и США и НАТО по гарантиям безопасности, в ходе которых обсуждались проекты представленных Москвой документов. В частности, в конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
17:25
Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО из-за "Северного потока — 2"
В настоящий момент Россия ждет письменных ответов от западных стран на свои предложения, после чего будет определяться с дальнейшими действиями. В РФ ранее предупредили, что если США и НАТО откажутся от предложений России в сфере безопасности, Москва будет вынуждена отвечать на это военно-техническими мерами.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Прохожие в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:00
Китай украл у Америки самое ценное
 
В миреЙенс СтолтенбергКитайНАТОРоссияГрузияВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках