https://ria.ru/20220118/nato-1768419548.html

Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО

Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО - РИА Новости, 18.01.2022

Столтенберг заявил о необходимости модернизации НАТО

Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая, кибератаками, заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:27

2022-01-18T17:27

2022-01-18T17:50

в мире

йенс столтенберг

китай

нато

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вена

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БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Модернизация НАТО необходима в связи с подъемом России и Китая, кибератаками, заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг."НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъемом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам. Поэтому мы должны сотрудничать с северо-американцами, поэтому мы должны модернизировать наш альянс, и мы делаем это", - сказал Столтенберг.Он добавил, что уже сейчас в НАТО "больше инвестируют в киберзащиту, новые современные технологии". Столтенберг приветствовал рост расходов на оборону в Германии."Германия является очень ценным союзником, мы видели, что расходы на оборону действительно медленно выросли, и мы приветствуем, что в коалиционном договоре нового правительства есть заявление о соответствующем повышении расходов на оборону, что бундесвер должен быть хорошо вооружен", - сказал генсек НАТО.На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошла серия консультаций между Россией и США и НАТО по гарантиям безопасности, в ходе которых обсуждались проекты представленных Москвой документов. В частности, в конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.В настоящий момент Россия ждет письменных ответов от западных стран на свои предложения, после чего будет определяться с дальнейшими действиями. В РФ ранее предупредили, что если США и НАТО откажутся от предложений России в сфере безопасности, Москва будет вынуждена отвечать на это военно-техническими мерами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768418409.html

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

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в мире, йенс столтенберг, китай, нато, россия, грузия, вена