https://ria.ru/20220118/mogul-1768348961.html

Могул. Зачем лыжники на Олимпиаде прыгают по кочкам

Могул. Зачем лыжники на Олимпиаде прыгают по кочкам - РИА Новости, 18.01.2022

Могул. Зачем лыжники на Олимпиаде прыгают по кочкам

Соревнования по могулу на Олимпиадах уже почти 30 лет, но эта дисциплина фристайла остается одной из самых загадочных. Хотя бы из-за того, что по названию невозможно определить – что это и чем заняты спортсмены. Как понять, что перед вами именно могул, что означает это непонятное слово и почему музыку во время турниров включают только могулистам.

2022-01-18T13:00

2022-01-18T13:00

2022-01-18T18:36

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Могул. Зачем лыжники на Олимпиаде прыгают по кочкам Соревнования по могулу проходят на Олимпийских играх уже почти 30 лет, но до сих пор эта дисциплина фристайла остается одной из самых загадочных. Хотя бы из-за того, что по названию невозможно определить – что это и чем заняты спортсмены. Как понять, что перед вами именно могул, что же означает это непонятное слово и почему музыку во время соревнований включают только могулистам. audio/mpeg

Могул. Зачем лыжники на Олимпиаде прыгают по кочкам Соревнования по могулу проходят на Олимпийских играх уже почти 30 лет, но до сих пор эта дисциплина фристайла остается одной из самых загадочных. Хотя бы из-за того, что по названию невозможно определить – что это и чем заняты спортсмены. Как понять, что перед вами именно могул, что же означает это непонятное слово и почему музыку во время соревнований включают только могулистам. audio/mpeg

Как понять правила могула, что чувствует фристайлист во время полета и зачем спортсменам контрастного цвета заплатки на коленях – рассказывает чемпионка мира в парном могуле Анастасия Смирнова. А вот какие результаты ждут нашу сборную на Играх в Пекине – попробуют угадать журналисты РИА Новости Спорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Анастасия ПаниотиРедактор: Полина ПанинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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