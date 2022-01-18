https://ria.ru/20220118/mishustin-1768371547.html
В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19
В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19
Более четверти обращений пациентов на тему вакцинации от коронавируса или его лечения не было рассмотрено в срок в Санкт-Петербурге, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:19
2022-01-18T14:19
2022-01-18T14:30
общество
санкт-петербург
михаил мишустин
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более четверти обращений пациентов на тему вакцинации от коронавируса или его лечения не было рассмотрено в срок в Санкт-Петербурге, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо уделять внимание и работе с обращениями граждан, оперативно на них реагировать. Например, в Санкт-Петербурге из почти полутора тысяч обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768314495.html
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общество, санкт-петербург, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии
14:19 18.01.2022 (обновлено: 14:30 18.01.2022)
В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19
Премьер Мишустин: в Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19