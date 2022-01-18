https://ria.ru/20220118/mishustin-1768371547.html

В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19

В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

В Петербурге не рассмотрели более четверти обращений больных COVID-19

Более четверти обращений пациентов на тему вакцинации от коронавируса или его лечения не было рассмотрено в срок в Санкт-Петербурге, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:19

2022-01-18T14:19

2022-01-18T14:30

общество

санкт-петербург

михаил мишустин

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более четверти обращений пациентов на тему вакцинации от коронавируса или его лечения не было рассмотрено в срок в Санкт-Петербурге, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо уделять внимание и работе с обращениями граждан, оперативно на них реагировать. Например, в Санкт-Петербурге из почти полутора тысяч обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса более четверти не рассмотрено в срок", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20220118/vaktsinatsiya-1768314495.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, михаил мишустин, россия, коронавирус в россии