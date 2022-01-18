https://ria.ru/20220118/metro-1768315919.html
Движение на синей ветке московского метро восстановили
Движение на синей ветке московского метро восстановили - РИА Новости, 18.01.2022
Движение на синей ветке московского метро восстановили
Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщает Московское метро в Twitter. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:34
2022-01-18T10:34
2022-01-18T10:54
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщает Московское метро в Twitter.Ранее отмечалось, что на "синей" ветке московского метро нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на пути."Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении. Позже в Telegram-канале дептранса написали, что движение на "синей" ветке введено в график.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на станции "Смоленская" на рельсы упала женщина, она выжила.
https://realty.ria.ru/20220117/metro-1768211283.html
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10:34 18.01.2022 (обновлено: 10:54 18.01.2022)
Движение на синей ветке московского метро восстановили
Движение на синей ветке московского метро восстановили после инцидента с человеком на пути