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Волчья, суровая, ледяная: зловещая январская Луна
Волчья, суровая, ледяная: зловещая январская Луна - РИА Новости, 18.01.2022
Волчья, суровая, ледяная: зловещая январская Луна
Над Землей взошла "Волчья Луна". Завораживающее небесное явление — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.01.2022
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фото - туризм
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Над Землей взошла "Волчья Луна". Завораживающее небесное явление — в фотоленте Ria.ru.
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лондон
бангкок
тирана (город)
луна
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фото, фото, дублин, лондон, бангкок, тирана (город), фото - туризм, луна, впечатления - туризм, полнолуние
13:18 18.01.2022 (обновлено: 16:36 18.01.2022)
 

Волчья, суровая, ледяная: зловещая январская Луна

Читать ria.ru в
Над Землей взошла "Волчья Луна". Завораживающее небесное явление — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Toby Melville

Нынешнее полнолуние — первое в 2022 году.

Люди наблюдают за Волчьей Луной в Гластонбери, Великобритания
1 из 9

Нынешнее полнолуние — первое в 2022 году.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Andrew Couldridge

Январскую полную Луну называют еще волчьей и суровой.

Волчья Луна в Ханстентоне, Великобритания
2 из 9

Январскую полную Луну называют еще волчьей и суровой.

© REUTERS / Andrew Couldridge
© REUTERS / Carl Recine

Такими поэтическими определениями мы обязаны индейцам.

Волчья Луна над Великобританией
3 из 9

Такими поэтическими определениями мы обязаны индейцам.

© REUTERS / Carl Recine
© AFP 2021 / Jack Taylor

Племена, в древности населявшие Северную Америку, считали волка священным животным, уважали и боялись его.

Волчья Луна в Бангкоке
4 из 9

Племена, в древности населявшие Северную Америку, считали волка священным животным, уважали и боялись его.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© REUTERS / Toby Melville

Индейцы считали, что хищники, воющие на Луну в морозные январские ночи, таким образом общаются с духами.

Волчья Луна в Гластонбери, Великобритания
5 из 9

Индейцы считали, что хищники, воющие на Луну в морозные январские ночи, таким образом общаются с духами.

© REUTERS / Toby Melville
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

С тех пор представления об окружающем мире и фазах Луны изменились, но легенда сохранилась.

Волчья Луна в Дублине, Ирландия
6 из 9

С тех пор представления об окружающем мире и фазах Луны изменились, но легенда сохранилась.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
© AP Photo / Matt Dunham

Неизменно и желание людей наделять полнолуние особым смыслом.

Волчья Луна в Лондоне
7 из 9

Неизменно и желание людей наделять полнолуние особым смыслом.

© AP Photo / Matt Dunham
© AFP 2021 / Jack Taylor

Полнолуния происходят регулярно, но всякий раз вызывают интерес.

Волчья Луна в Бангкоке
8 из 9

Полнолуния происходят регулярно, но всякий раз вызывают интерес.

© AFP 2021 / Jack Taylor
© REUTERS / Florion Goga

Кроме всего прочего, огромная яркая Луна в ночном небе — это очень красиво.

Волчья Луна над Тираной, Албания. 17 января 2022
9 из 9

Кроме всего прочего, огромная яркая Луна в ночном небе — это очень красиво.

© REUTERS / Florion Goga
 
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