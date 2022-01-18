Волчья, суровая, ледяная: зловещая январская Луна
Нынешнее полнолуние — первое в 2022 году.
Январскую полную Луну называют еще волчьей и суровой.
Такими поэтическими определениями мы обязаны индейцам.
Племена, в древности населявшие Северную Америку, считали волка священным животным, уважали и боялись его.
Племена, в древности населявшие Северную Америку, считали волка священным животным, уважали и боялись его.
Индейцы считали, что хищники, воющие на Луну в морозные январские ночи, таким образом общаются с духами.
Индейцы считали, что хищники, воющие на Луну в морозные январские ночи, таким образом общаются с духами.
С тех пор представления об окружающем мире и фазах Луны изменились, но легенда сохранилась.
С тех пор представления об окружающем мире и фазах Луны изменились, но легенда сохранилась.
Неизменно и желание людей наделять полнолуние особым смыслом.
Неизменно и желание людей наделять полнолуние особым смыслом.
Полнолуния происходят регулярно, но всякий раз вызывают интерес.
Кроме всего прочего, огромная яркая Луна в ночном небе — это очень красиво.