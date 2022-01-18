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Лукашенко видит спасение от украинского сценария в опоре на конституцию
Лукашенко видит спасение от украинского сценария в опоре на конституцию - РИА Новости, 18.01.2022
Лукашенко видит спасение от украинского сценария в опоре на конституцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что повторения в республике событий, произошедших на Украине, получится избежать, если в основе любых... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:05
2022-01-18T13:05
в мире
казахстан
киев
оон
нато
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что повторения в республике событий, произошедших на Украине, получится избежать, если в основе любых изменений будет лежать конституция."Осталось основное - принять конституцию, изменить законы, привести в соответствие с конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс", - сказал Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта новой конституции. Его слова приводит пресс-служба.Лукашенко отметил, что в основе любых изменений и перемен должна лежать конституция, так как все должно быть по закону."Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - отметил президент.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, казахстан, киев, оон, нато, александр лукашенко, россия
13:05 18.01.2022
 
Лукашенко видит спасение от украинского сценария в опоре на конституцию

Президент Белоруссии Лукашенко: конституция предотвратит повторение украинского сценария

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что повторения в республике событий, произошедших на Украине, получится избежать, если в основе любых изменений будет лежать конституция.
"Осталось основное - принять конституцию, изменить законы, привести в соответствие с конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс", - сказал Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта новой конституции. Его слова приводит пресс-служба.
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Лукашенко отметил, что в основе любых изменений и перемен должна лежать конституция, так как все должно быть по закону.
"Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - отметил президент.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
В миреКазахстанКиевООННАТОАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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