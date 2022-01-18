Лукашенко видит спасение от украинского сценария в опоре на конституцию
Президент Белоруссии Лукашенко: конституция предотвратит повторение украинского сценария
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что повторения в республике событий, произошедших на Украине, получится избежать, если в основе любых изменений будет лежать конституция.
"Осталось основное - принять конституцию, изменить законы, привести в соответствие с конституцией. Это мы сделаем, это не проблема. Мы это будем делать, чтобы все знали, с нынешним парламентом, с вами, с нынешними специалистами. Мы не будем искать где-то за бугром, и доморощенных в том числе, специалистов для того, чтобы привести к логическому окончанию конституционный процесс", - сказал Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта новой конституции. Его слова приводит пресс-служба.
Лукашенко отметил, что в основе любых изменений и перемен должна лежать конституция, так как все должно быть по закону.
"Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, - будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерным", - отметил президент.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.