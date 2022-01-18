https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html

В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом

В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом

Никакие локдауны из-за коронавируса в масштабах всей страны в Кремле не обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:21

2022-01-18T13:21

2022-01-18T13:25

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никакие локдауны из-за коронавируса в масштабах всей страны в Кремле не обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Введение) никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - сказал Песков журналистам.По его словам, от региона к региону ситуация с коронавирусом может меняться. "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - отметил Песков.Ранее в пресс-службе администрации Пермского края сообщили, что оперштаб региона при несоблюдении жителями региона мер эпидбезопасности и ухудшении ситуации с заболеваемостью будет вводить новые коронавирусные ограничения, вплоть до локдауна.

https://ria.ru/20220112/lokdaun-1767514358.html

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