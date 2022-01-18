https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html
В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом
В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом
Никакие локдауны из-за коронавируса в масштабах всей страны в Кремле не обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:21
2022-01-18T13:21
2022-01-18T13:25
распространение коронавируса
дмитрий песков
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756709189_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_b0c05238bdb60f8f744f3da618fab53f.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Никакие локдауны из-за коронавируса в масштабах всей страны в Кремле не обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."(Введение) никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается. Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на особых полномочиях, которые есть у региональных руководителей", - сказал Песков журналистам.По его словам, от региона к региону ситуация с коронавирусом может меняться. "Ситуация достаточно динамично изменяется в силу специфики штамма "омикрон", поэтому губернаторы эффективно реализуют свои полномочия", - отметил Песков.Ранее в пресс-службе администрации Пермского края сообщили, что оперштаб региона при несоблюдении жителями региона мер эпидбезопасности и ухудшении ситуации с заболеваемостью будет вводить новые коронавирусные ограничения, вплоть до локдауна.
https://ria.ru/20220112/lokdaun-1767514358.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756709189_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_bbb6343540c6fe8a2b2eabd709f53d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:21 18.01.2022 (обновлено: 13:25 18.01.2022)
В Кремле не обсуждают новые локдауны из-за ситуации с коронавирусом
Пресс-секретарь Путина Песков: никакие новые локдауны в целом по стране не обсуждаются