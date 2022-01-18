https://ria.ru/20220118/liniya-1768446466.html

"Ростелеком" нарастит мощность горячей линии по COVID-19 в Москве

"Ростелеком" нарастит мощность горячей линии по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

"Ростелеком" нарастит мощность горячей линии по COVID-19 в Москве

"Ростелеком" с учетом роста заболеваемости и нагрузки на горячую линию по коронавирусу до конца января существенно увеличит ее мощность и пропускную... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:25

2022-01-18T19:25

2022-01-18T19:25

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

ростелеком

здоровье - общество

коронавирусы

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Ростелеком" с учетом роста заболеваемости и нагрузки на горячую линию по коронавирусу до конца января существенно увеличит ее мощность и пропускную способность, сообщили РИА Новости в компании."Учитывая вероятность роста заболеваемости и, соответственно, нагрузки на колл-центр, до конца января будут существенно увеличены мощность и пропускная способность линии 122 в Москве", - сообщили в пресс-службе.Компания также отмечает, что 17 января на линии было зафиксировано резкое увеличение количества звонков - в три раза по сравнению со средним трафиком предыдущих недель, что связано, в том числе, и с распространением штамма "омикрон". Технические службы оперативно стабилизировали нагрузку на линию.В пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что колл-центры 122 по COVID-19 должны быть мобилизованы во всех регионах России из-за возможности очередной волны коронавируса. Во вторник он сообщил, что 15-17 января было проведено стресс-тестирование колл-центров службы 122 в регионах РФ, в некоторых были выявлены проблемы.Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Москве будет увеличено количество каналов связи по номеру 122: до конца недели их количество возрастет с 4 до 6 тысяч, на следующей неделе их будет 12 тысяч, вырастет и число операторов.

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