Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/likhachi-1768413701.html
У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение
У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение - РИА Новости, 18.01.2022
У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение
У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:07
2022-01-18T17:07
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
владимир кузин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_556:0:3078:1418_1920x0_80_0_0_28a0bbca786b9fb09442d3fe03808d4b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.Так он ответил на вопрос депутата Ирины Яровой о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение на дорогах и как оценивает в данном контексте свои ресурсы.В минувшем декабре президент Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за агрессивное вождение в Уголовный кодекс РФ.Под таким вождением понимается превышение скорости на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Обязательное условие – нарушитель до этого не раз был подвергнут административному наказанию и лишался прав за любое из аналогичных правонарушений.Лихачам теперь грозит до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
https://ria.ru/20220110/nakazanie-1767095831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757357504_867:0:3078:1658_1920x0_80_0_0_54d7152af99ae95b07da0c2f20e6e885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, владимир кузин, россия
17:07 18.01.2022
 
У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение

Замглавы управления МВД Кузин: ГИБДД пока не может визуально фиксировать опасное вождение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.
"На сегодняшний день технические возможности визуального видения данного правонарушения сотрудником, к сожалению, нет", - сказал Кузин на заседании рабочей группы в Госдуме.
Так он ответил на вопрос депутата Ирины Яровой о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение на дорогах и как оценивает в данном контексте свои ресурсы.
В минувшем декабре президент Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за агрессивное вождение в Уголовный кодекс РФ.
Под таким вождением понимается превышение скорости на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Обязательное условие – нарушитель до этого не раз был подвергнут административному наказанию и лишался прав за любое из аналогичных правонарушений.
Лихачам теперь грозит до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 06:38
Вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоВладимир КузинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
22:31В США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины
Лента новостейМолния
Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атакахВ США заявили, что знали о планах России эвакуировать дипломатов из Украины