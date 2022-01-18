https://ria.ru/20220118/likhachi-1768413701.html

У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение

У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение - РИА Новости, 18.01.2022

У ГИБДД не оказалось технической возможности фиксировать опасное вождение

У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:07

2022-01-18T17:07

2022-01-18T17:07

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

владимир кузин

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. У ГИБДД пока нет технической возможности фиксировать опасное вождение на дорогах, заявил заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.Так он ответил на вопрос депутата Ирины Яровой о том, как ГИБДД технически может фиксировать опасное вождение на дорогах и как оценивает в данном контексте свои ресурсы.В минувшем декабре президент Владимир Путин подписал закон, вводящий наказание за агрессивное вождение в Уголовный кодекс РФ.Под таким вождением понимается превышение скорости на 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия). Обязательное условие – нарушитель до этого не раз был подвергнут административному наказанию и лишался прав за любое из аналогичных правонарушений.Лихачам теперь грозит до трех лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также может быть выписан штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

https://ria.ru/20220110/nakazanie-1767095831.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, владимир кузин, россия