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Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 31.12.2021
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-30T18:27
2021-12-31T00:17
общество
владимир путин
авто
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уголовная ответственность за агрессивное вождение вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Под ним понимают превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Также нарушителям могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.Как отмечается в пояснительной записке, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, в том числе почти десять процентов водителей грубо.
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общество, владимир путин, авто, россия
18:27 30.12.2021 (обновлено: 00:17 31.12.2021)
 
Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Президент Путин подписал закон об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сотрудник ДПС ГИБДД во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах
Вчера, 19:18Инфографика
Как ужесточили наказание для лихачей на дорогах
Инфографика
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Уголовная ответственность за агрессивное вождение вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Под ним понимают превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.
Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 11:33
Закон о наказании лихачей-рецидивистов отрезвит блогеров, заявила Матвиенко
Также нарушителям могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.
Как отмечается в пояснительной записке, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, в том числе почти десять процентов водителей грубо.
 
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