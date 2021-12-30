https://ria.ru/20211230/likhachi-1766225255.html

Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах - РИА Новости, 31.12.2021

Путин подписал закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-30T18:27

2021-12-30T18:27

2021-12-31T00:17

общество

владимир путин

авто

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уголовная ответственность за агрессивное вождение вводится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Под ним понимают превышение допустимой скорости движения от 60 и более километров в час, выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений.Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.Также нарушителям могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.Как отмечается в пояснительной записке, статистика свидетельствует о том, что более 40 процентов водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, в том числе почти десять процентов водителей грубо.

https://ria.ru/20211224/zakon-1765295219.html

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общество, владимир путин, авто, россия