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Льготы, о которых вы могли не знать
Госдума перечислила льготы, о которых россияне могли не знать - РИА Новости, 18.01.2022
Льготы, о которых вы могли не знать
Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать. Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:44
2022-01-18T11:49
общество
госдума рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать. Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети "ВКонтакте".Улучшение жилищных условийТак, граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданной. При этом кадастровая стоимость старого жилья не может превышать 50 миллионов рублей.Кроме того, на момент покупки у членов семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого на 50 процентов больше, чем новой квартиры.Налог на имуществоПенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Для этого им нужно обратиться в ФНС. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например квартиру, дом и гараж одновременно.Земельный налогМногодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.Лекарства для детейДети во возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.Налоговый вычетУплата НДФЛ позволяет оформить налоговый вычет. Это касается сумм, потраченных на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования и тому подобное.Оплата ЖКУСемья может получить субсидию, если ее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе.Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ.Выплаты на детейСемьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.
https://ria.ru/20220113/rabota-1767550324.html
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общество, госдума рф
10:44 18.01.2022 (обновлено: 11:49 18.01.2022)
 
Госдума перечислила льготы, о которых россияне могли не знать

Госдума опубликовала перечень льгот, о которых россияне могли не знать

© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Семья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госдума рассказала россиянам о льготах, про которые они могли не знать. Об этом говорится в публикации на странице палаты в соцсети "ВКонтакте".

Улучшение жилищных условий

Так, граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года.
Площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть выше, чем у проданной. При этом кадастровая стоимость старого жилья не может превышать 50 миллионов рублей.
Кроме того, на момент покупки у членов семьи не должно быть в собственности жилья, площадь которого на 50 процентов больше, чем новой квартиры.
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Налог на имущество

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество. Для этого им нужно обратиться в ФНС. Льгота предоставляется на один объект каждого вида недвижимости, например квартиру, дом и гараж одновременно.

Земельный налог

Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами могут не платить земельный налог на шесть соток.
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Лекарства для детей

Дети во возрасте до трех лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Налоговый вычет

Уплата НДФЛ позволяет оформить налоговый вычет. Это касается сумм, потраченных на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг, пожертвования и тому подобное.
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Оплата ЖКУ

Семья может получить субсидию, если ее расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе.
Ветераны, инвалиды и многодетные семьи также имеют право на компенсацию расходов на ЖКУ.

Выплаты на детей

Семьи, где первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.
Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребенка.
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