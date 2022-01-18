https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768330597.html
Иеромонах предупредил об опасности погружения в прорубь в пьяном виде
Иеромонах предупредил об опасности погружения в прорубь в пьяном виде - РИА Новости, 18.01.2022
Иеромонах предупредил об опасности погружения в прорубь в пьяном виде
Медицинская помощь после крещенского купания в проруби чаще требуется не трезвым людям людям, а совершающим его в состоянии алкогольного опьянения, что... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:38
2022-01-18T11:38
2022-01-18T12:28
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Медицинская помощь после крещенского купания в проруби чаще требуется не трезвым людям людям, а совершающим его в состоянии алкогольного опьянения, что противоестественно и греховно, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков)."Погружение в пьяном виде вообще противоестественно. Это греховно, потому что мы делаем это не ради удали, а с благочестивой целью. Хотя у нас в Сочельник и допускается употребление небольшого количества вина, но пьяному лезть в прорубь совершенно не нужно. А у трезвых необходимость в медицинской помощи редко бывает: обычно люди, которые за свое здоровье не могут поручиться, в прорубь и не идут", - сказал Сеньчуков.Ранее российские спасатели порекомендовали любителям крещенских купаний не заходить в воду в нетрезвом виде - это может привести, например, к сердечному приступу. Крайне нежелательно окунаться в прорубь людям с бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях.Полный текст интервью иеромонаха-реаниматолога Феодорита >>
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русская православная церковь, иордан, крещение господне, россия
11:38 18.01.2022 (обновлено: 12:28 18.01.2022)
Иеромонах предупредил об опасности погружения в прорубь в пьяном виде
Иеромонах Феодорит: пьяные чаще трезвых нуждаются в медпомощи после крещенских купаний
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Медицинская помощь после крещенского купания в проруби чаще требуется не трезвым людям людям, а совершающим его в состоянии алкогольного опьянения, что противоестественно и греховно, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков).
"Погружение в пьяном виде вообще противоестественно. Это греховно, потому что мы делаем это не ради удали, а с благочестивой целью. Хотя у нас в Сочельник и допускается употребление небольшого количества вина, но пьяному лезть в прорубь совершенно не нужно. А у трезвых необходимость в медицинской помощи редко бывает: обычно люди, которые за свое здоровье не могут поручиться, в прорубь и не идут", - сказал Сеньчуков.
Ранее российские спасатели порекомендовали любителям крещенских купаний не заходить в воду в нетрезвом виде - это может привести, например, к сердечному приступу. Крайне нежелательно окунаться в прорубь людям с бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви
19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана
.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Крещение в России
традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях.