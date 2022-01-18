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В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму
В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму - РИА Новости, 18.01.2022
В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму
В Московском университете дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму к 2023 году, сообщил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:55
2022-01-18T15:55
2022-01-18T16:01
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аскар акаев
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виктор садовничий
российская академия наук
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московском университете дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму к 2023 году, сообщил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий."Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы как математики предвидели и эти всплески, мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс. Наш прогноз, что этот компромисс будет найден, и вирус сойдет на допустимый уровень - либо очень легкой формы, либо незначительного количества. Мы надеемся, это случится в начале 2023 года", - сказал он во вторник на пресс-конференции.По его словам, эта модель была разработана в МГУ в конце 2021 года.
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общество, аскар акаев, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:55 18.01.2022 (обновлено: 16:01 18.01.2022)
В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму
В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму к 2023 году