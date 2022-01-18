https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768396730.html

В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму

В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму - РИА Новости, 18.01.2022

В МГУ дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму

В Московском университете дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму к 2023 году, сообщил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:55

2022-01-18T15:55

2022-01-18T16:01

распространение коронавируса

общество

аскар акаев

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595998205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_340b2810c5fe0a740379798848e2e43c.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московском университете дали математический прогноз перехода COVID-19 в легкую форму к 2023 году, сообщил ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий."Мы с академиком Аскаром Акаевым написали статью-прогноз. Мы как математики предвидели и эти всплески, мутации. Вирус - это живое семейство, оно борется за свою жизнь и будет стараться приспосабливаться. С другой стороны, ему нужен человек, чтобы жить, и будет найден компромисс. Наш прогноз, что этот компромисс будет найден, и вирус сойдет на допустимый уровень - либо очень легкой формы, либо незначительного количества. Мы надеемся, это случится в начале 2023 года", - сказал он во вторник на пресс-конференции.По его словам, эта модель была разработана в МГУ в конце 2021 года.

https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, аскар акаев, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии