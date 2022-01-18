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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768328919.html
В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон"
В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон" - РИА Новости, 18.01.2022
В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон"
Иностранные студенты, у которых в Орловской области был выявлен "омикрон", уже здоровы, новых случаев заболевания этим штаммом коронавируса в регионе не... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:31
2022-01-18T11:31
распространение коронавируса
орловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Иностранные студенты, у которых в Орловской области был выявлен "омикрон", уже здоровы, новых случаев заболевания этим штаммом коронавируса в регионе не зафиксировано, сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы в ряде регионов РФ, в том числе называлась и Орловская область."По данным Роспотребнадзора, в Орловской области было зарегистрировано два случая выявления штамма "омикрон" у иностранных студентов, которые приехали из-за границы. Они были полностью пролечены, на сегодняшний день здоровы и не заразны", - сообщил собеседник агентства.По его словам, благодаря совместным действиям управления Роспотребнадзора и медиков, дальнейшего распространения вируса не допущено. Студенты перенесли заболевание в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.
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орловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:31 18.01.2022
 
В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон"

В Орловской области выздоровели иностранные студенты, у которых ранее выявили "омикрон"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Иностранные студенты, у которых в Орловской области был выявлен "омикрон", уже здоровы, новых случаев заболевания этим штаммом коронавируса в регионе не зафиксировано, сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.
На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы в ряде регионов РФ, в том числе называлась и Орловская область.
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"По данным Роспотребнадзора, в Орловской области было зарегистрировано два случая выявления штамма "омикрон" у иностранных студентов, которые приехали из-за границы. Они были полностью пролечены, на сегодняшний день здоровы и не заразны", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, благодаря совместным действиям управления Роспотребнадзора и медиков, дальнейшего распространения вируса не допущено. Студенты перенесли заболевание в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.
 
Распространение коронавирусаОрловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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