https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768328919.html

В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон"

В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон" - РИА Новости, 18.01.2022

В Орловской области выздоровели студенты, у которых ранее выявили "омикрон"

Иностранные студенты, у которых в Орловской области был выявлен "омикрон", уже здоровы, новых случаев заболевания этим штаммом коронавируса в регионе не... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:31

2022-01-18T11:31

2022-01-18T11:31

распространение коронавируса

орловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Иностранные студенты, у которых в Орловской области был выявлен "омикрон", уже здоровы, новых случаев заболевания этим штаммом коронавируса в регионе не зафиксировано, сообщил РИА Новости руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов.На минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что случаи штамма коронавируса "омикрон" зарегистрированы в ряде регионов РФ, в том числе называлась и Орловская область."По данным Роспотребнадзора, в Орловской области было зарегистрировано два случая выявления штамма "омикрон" у иностранных студентов, которые приехали из-за границы. Они были полностью пролечены, на сегодняшний день здоровы и не заразны", - сообщил собеседник агентства.По его словам, благодаря совместным действиям управления Роспотребнадзора и медиков, дальнейшего распространения вируса не допущено. Студенты перенесли заболевание в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768325627.html

орловская область

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орловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса