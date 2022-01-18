21:43 18.01.2022 (обновлено: 22:18 18.01.2022)
Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали радикалы
Спецслужбы Казахстана: в беспорядках участвовали члены радикальных организаций
© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спецслужбы Казахстана установили, что в беспорядках участвовали члены радикальных и экстремистских организаций, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных и экстремистских организаций, которые действовали внутри нашей страны", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
Зарубежные террористические организации хотели использовать события в Казахстане для развязывания атак, эти попытки были пресечены, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Была попытка казахстанскими радикалами в зарубежных террористических организациях использовать данные события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены нашими спецслужбами", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Кроме того, антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Несмотря на то что завтра режим ЧП, чрезвычайного положения, будет снят, режим АТО будет сохраняться в некоторых регионах, режим антитеррористической операции, при этом наивысший уровень", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.