https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768412592.html

В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января

В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января - РИА Новости, 18.01.2022

В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января

Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:04

2022-01-18T17:04

2022-01-18T17:13

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

берик уали

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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия."С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - написал он в Facebook.Уали напомнил, что ранее президент досрочно отменил чрезвычайное положение в остальных регионах. "Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - написал Уали.Пресс-секретарь главы государства отметил, что "благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие". "Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - заключил он.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html

https://ria.ru/20220118/zaderzhannye-1768297874.html

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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, берик уали