17:04 18.01.2022 (обновлено: 17:13 18.01.2022)
В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января
Режим ЧП в Казахстане полностью прекратится 19 января
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия.
"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - написал он в Facebook.
Уали напомнил, что ранее президент досрочно отменил чрезвычайное положение в остальных регионах. "Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - написал Уали.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что "благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие". "Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - заключил он.