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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768412592.html
В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января
В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января - РИА Новости, 18.01.2022
В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января
Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:04
2022-01-18T17:13
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
берик уали
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия."С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - написал он в Facebook.Уали напомнил, что ранее президент досрочно отменил чрезвычайное положение в остальных регионах. "Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - написал Уали.Пресс-секретарь главы государства отметил, что "благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие". "Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - заключил он.
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, берик уали
17:04 18.01.2022 (обновлено: 17:13 18.01.2022)
 
В Казахстане полностью отменят режим ЧП 19 января

Режим ЧП в Казахстане полностью прекратится 19 января

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкРабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Рабочие во время восстановительных работ пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, завершится 19 января, сообщил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия.
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"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - написал он в Facebook.
Уали напомнил, что ранее президент досрочно отменил чрезвычайное положение в остальных регионах. "Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - написал Уали.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что "благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие". "Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - заключил он.
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